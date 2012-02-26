Древовидный · [ Стандартный ] · Линейный
Приволжский регион
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ГОЛОСУЕМ ЗА ЗАПРЕТ НА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПЕСТИЦИДОВ ИЗ ГРУППЫ НЕОНИКОТИНОИДОВ.
Это пестициды 1-го класса опасности. Сверхвысокая токсичность, смертельная для пчёл.
ГОЛОСОВАТЬ ЗДЕСЬ: https://www.roi.ru/57603 Тема для обсуждения здесь
История съездов: 1 (Ярослав. обл), 2 (Нижегор. обл), 3 (Белоруссия), 4 (Москва), 5 (Украина), 6 (Украина), 7 (Калуж. обл), 8 (Москов. обл), 9 (Татарстан), 10 (Казахстан), 11 (Рязанская обл) , 12 (Москов. обл)
Идёт обсуждение сроков проведения очередного, 13-го съезда Пчеловод.ИНФО
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Древовидный · [ Стандартный ] · Линейный
Приволжский регион
|Жарков Д.В.
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Воскресенье, 26 Февраля 2012, 6:51
Сообщение #16
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Ульи: двухкорпусные
Порода пчёл: среднерусская
Пчело-стаж: 1-3 года
Пчелосемей: 1-10
Регион нахождения пасеки: Россия, Башкортостан респ.
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Республика Башкортостан, Фёдоровский р-н, с.Фёдоровка, ул. Ленина, 46, 2 этаж, ветеринарная аптека. Вощина, пчелоинвентарь, препараты для пчёл и многое другое. Конт. телефон: 8-963-142-18-52.
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Делал, делаю и буду делать!!!
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|alexnon
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Суббота, 26 Января 2013, 20:39
Сообщение #17
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Ульи: Рут, 1/2 Дадан
Порода пчёл: Карника, Бакфаст
Пчело-стаж: 7-15 лет
Пчелосемей: 100-150
Регион нахождения пасеки: Россия, Нижегородская обл.
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В Нижнем Новгороде открылся новый пчеловодный магазин "Пчелиный Лекарь". Вощина, инвентарь, одежда, лекарства по низким ценам. Адрес: г.Нижний Новгород пр.Ленина, д.125, тел.8(831) 424-74-64.
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Улья ППУ Нижегородец, Вощина Нижегородка
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|aban
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Четверг, 12 Февраля 2015, 12:12
Сообщение #18
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Ульи: дадан
Порода пчёл: среднерусская
Пчело-стаж: 3-7 лет
Пчелосемей: 1-10
Регион нахождения пасеки: Россия, Красноярский край
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В Орске Оренбургская область открылся новый магазин пчеловодства, пр-кт Ленина 96 , телефон 89058435255,89175887063
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|Innabel
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Пятница, 13 Февраля 2015, 9:19
Сообщение #19
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Ульи: лежаки
Порода пчёл: среднерусская
Пчело-стаж: 15-20 лет
Пчелосемей: 100-150
Регион нахождения пасеки: Россия, Марий Эл респ.
|
Республика Марий Эл. Ульи, рамки, комплектующие.
425060, Россия, Звенигово, ул. Садовая 11в тел. 7 (83645) 7-19-32 сайт http://innabel.ru/
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|Эдуард г.Оренбург
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Вторник, 10 Марта 2015, 23:46
Сообщение #20
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Ульи: Дадан 12рам
Порода пчёл: карпатка, среднерусская
Пчело-стаж: менее 1 года
Пчелосемей: 1-10
Регион нахождения пасеки: Россия, Башкортостан респ.
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г. Оренбург, Оренбургская обл.
проспект Дзержинского 4/1, ТК "МегаТорг", бутик №9.
Продажа товаров пчеловодства и для пчеловодства,
пчелоинвентарь, обмен и продажа вощины.
Закуп воска, мервы, перги и перговой вырезки, подмора, прополиса.
тел. 8 987 888 62 10
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|Эдуард г.Оренбург
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Среда, 22 Апреля 2015, 6:07
Сообщение #21
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Ульи: Дадан 12рам
Порода пчёл: карпатка, среднерусская
Пчело-стаж: менее 1 года
Пчелосемей: 1-10
Регион нахождения пасеки: Россия, Башкортостан респ.
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Кумертау, Республика Башкортостан.
"Дом Меда ". ул. Рабочая 25/1 (напротив мечети в магазине "Юлдаш" перекресток ул. К.Маркса и ул.Рабочая.)
Товары для пчеловодства, инвентарь, оборудование, вощина итд.
Мед и другие продукты пчеловодства для здорового питания.
Косметика на основе пчелиной продукции.
Закуп воска, мервы, прополиса, перговой вырезки, подмора итд.
Тел. 8 927 323 90 53.
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|apiprof
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Суббота, 09 Мая 2015, 9:33
Сообщение #22
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Ульи: 10 рам.
Порода пчёл: Краинка
Пчело-стаж: 3-7 лет
Пчелосемей: 10-20
Регион нахождения пасеки: Россия, Чувашская респ.
|
Пчелоинвентарь Чувашия
Пчеломагазин в Чебоксарах Апипроф, расположен по адресу: Базовый проезд 22 А тел. 8 (8352) 38 18 38; 8 927 666 0146
Пчеломагазин в г. Ядрин Апипроф, расположен по адресу: ул. Садовая 19 А тел. 8 927 666 0146; 8 917 666 8507
--------------------
Не звени ключами тайн..
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|Medovea
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Среда, 16 Сентября 2015, 19:07
Сообщение #23
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Ульи: Разные
Порода пчёл: Разные
Пчело-стаж: 15-20 лет
Пчелосемей: 40-50
Регион нахождения пасеки: Россия, Краснодарский край
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Интернет-магазин Медовея, адрес магазина https://medovea.ru
В ассортименте магазина не только только мед и пчелопродукция, но и чайные напитки, варенье, фирменная косметика на основе пчелиных компонентов и др.
В Нижнем Новгороде доступен бесплатный самовывоз, а также бесплатная доставка по городу при заказе от 2000 руб.
Наши пасеки расположены в посёлке Красная Поляна у Кавказского хребта с уникальным горно-морским климатом, способствующим сбору натурального и экологически чистого меда и других пчелопродуктов.
Продукция прошла строгий контроль качества и стандартов РФ и имеет необходимую документацию.
Контактные телефоны: 8 (902) 304-07-79, 8 (831) 230-40-77
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|licvidus
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Четверг, 08 Октября 2015, 15:13
Сообщение #24
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Ульи: в деревянных
Порода пчёл: карпатка
Пчело-стаж: менее 1 года
Пчелосемей: 1-10
Регион нахождения пасеки: Россия, Самарская обл.
|
Отличный интернет магазин в Самаре с большим ассортиментом товаров для пчеловодов и доставкой по всей России.
http://agro63.ru/
Адрес - ул. Лукачева, 31
Телефон - 8(927)750-28-02
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|Innabel
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Понедельник, 09 Ноября 2015, 12:18
Сообщение #25
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Ульи: лежаки
Порода пчёл: среднерусская
Пчело-стаж: 15-20 лет
Пчелосемей: 100-150
Регион нахождения пасеки: Россия, Марий Эл респ.
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Республика Марий Эл. Ульи, рамки, комплектующие.
425060, Россия, Звенигово, ул. Садовая 11в тел. 7 (83645) 7-19-32 сайт http://innabel.ru/
2. Пчелоинвентарь - цены http://innabel.ru/price1
Сообщение отредактировал Innabel - Понедельник, 09 Ноября 2015, 12:19
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|argument
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Вторник, 19 Января 2016, 13:44
Сообщение #26
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Ульи: 12 рамочные
Порода пчёл: карпатянка
Пчело-стаж: 7-15 лет
Пчелосемей: 20-30
Регион нахождения пасеки: Россия, Ульяновская обл.
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А про меня никто и не вспомнил...
Ульяновская обл. г. Димитровград ул. Энгельса д.4
магазин "Пчеловодство"
тел. 8-987-686-10-64 (мтс) тел. 8-927-815-04-83 (мегафон)
сайт: bee73.ru
Приглашаю за покупками ! Или просто в гости ))
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|АлексМ69
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Суббота, 11 Марта 2017, 9:56
Сообщение #27
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Ульи: дадан
Порода пчёл: карпатка
Пчело-стаж: 1-3 года
Пчелосемей: 1-10
Регион нахождения пасеки: Россия, Самарская обл.
|
Пчеломагазины в Тольятти
г. Тольятти, Бульвар 50-летия Октября, 77, тел. 8(8462) 22-28-88.
г. Тольятти ул Советская 33 тел. 480860
г. Тольятти Дзержинского 16, за торговым центром "Карусель", офис№3
г. Тольятти ул. Мира 60-а
г. Тольятти «Знатный пчеловод» ул. Индустриальная 9 оф. 119.
Мегафон: +7 (927) 268-67-35
Билайн: +7 (909) 365-98-65
+7 (8482) 786735
г. Тольятти "Мед пчелы": 445030, ул. Тополиная, 40.
Тел.: +7-927-213-85-77.
• г. Тольятти, ул. Советская, 78 +7 908 409 08 77
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• г. Тольятти Мёдъ ул. Юбилейная, 2г 8 8482 365800
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• г. Тольятти Деревенька ул. Свердлова, 60 8 8482 418001
• г. Тольятти Тополиная, 24а к3 Телефон:+79171298301
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• +79879374285 +78482953403
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--------------------
...хорошее - враг отличного...
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|215сс
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Суббота, 12 Августа 2017, 13:18
Сообщение #28
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Ульи: Дадан 12-16рам
Порода пчёл: Среднерусская+карпатка=помесь
Пчело-стаж: 20-30 лет
Пчелосемей: 50-70
Регион нахождения пасеки: Россия, Пермский край
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Сайт, интернет магазин http://subhangulov-ildar-faatovich.pulscen.ru/
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|jostik85
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Четверг, 12 Июля 2018, 17:37
Сообщение #29
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Ульи: додан
Порода пчёл: карпатка
Пчело-стаж: менее 1 года
Пчелосемей: 1-10
Регион нахождения пасеки: Россия, Саратовская обл.
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Эко-бутик "Пчёлыч", г. Тольятти, проспект Степана Разина, 10. тел. +79879374285, +79171298301
http://medoviktlt.ru
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|Apiora
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Воскресенье, 20 Сентября 2020, 8:23
Сообщение #30
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Ульи: -
Порода пчёл: -
Пчело-стаж: 1-3 года
Пчелосемей: 1-10
Регион нахождения пасеки: Россия, Нижегородская обл.
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Представляем Вашему вниманию наш интернет-магазин Апиора, где представлен широкий ассортимент натуральной продукции, в том числе мед и продукты пчеловодства
Наш офис-склад находится в г. Нижний Новгород, ул. Тверская, д. 20
Тел. 8 (800) 301-00-69
Сообщение отредактировал Apiora - Воскресенье, 20 Сентября 2020, 8:28
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